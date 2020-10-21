Грузовик отскочил от легковушки на КАД и влетел в ограждение

В Ленобласти выясняют обстоятельства смертельной аварии на КАД. Там погиб водитель грузовика.

Об этом в среду, 21 октября, сообщает УГИБДД ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Авария произошла на внутреннем кольце КАД во Всеволожском районе Ленобласти около 11:00.

По предварительным данным, грузовик Volvo столкнулся с легковым автомобилем Renault, а затем отлетел в силовое ограждение.

В результате ДТП водитель грузовик скончался на месте происшествия.

По факту ДТП проводит проверка.

Ранее gazeta.spb.ru писала о ДТП с иномарками на Гренадерской улице. Авария произошла на трамвайных путях и парализовала движение.