Грузовик отскочил от легковушки на КАД и влетел в ограждение

Грузовик отскочил от легковушки на КАД и влетел в ограждение
На КАД произошло смертельное ДТП. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В Ленобласти выясняют обстоятельства смертельной аварии на КАД. Там погиб водитель грузовика.

Об этом в среду, 21 октября, сообщает УГИБДД ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Авария произошла на внутреннем кольце КАД во Всеволожском районе Ленобласти около 11:00.

По предварительным данным, грузовик Volvo столкнулся с легковым автомобилем Renault, а затем отлетел в силовое ограждение.

В результате ДТП водитель грузовик скончался на месте происшествия.

По факту ДТП проводит проверка.

Ранее gazeta.spb.ru писала о ДТП с иномарками на Гренадерской улице. Авария произошла на трамвайных путях и парализовала движение.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
грузовик дтп кад ленобласть новости ленобласти


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Минздраве посчитали ношение перчаток неэффективным
Российские власти исключили повторное введение нерабочих дней
Женщина попала под поезд на станции Гатчина-Варшавская
Соколов представил коллегам Ещенко как невесту за три месяца до ее убийства
Малый проспект Васильевского острова покрыло паром из-за прорыва трубы
Госстройнадзор одобрил строительство детского сада на Пулковском шоссе
«Лечит души»: в российский кинопрокат выходит фильм «Доктор ...
Россияне получат новую выплату на детей в октябре, но не все