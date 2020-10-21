Прокуратура помогла работникам петербургской компании взыскать долги по зарплате на 1 млн рублей

Прокуратура Приморского района Санкт-Петербурга выявила нарушения трудового законодательства в деятельности ООО «Свид-Мобиль».

За защитой прав обратились работники организации. Правоохранительные органы в ходе проверки установили, что общество с ограниченной ответственностью задолжало сотрудникам более миллиона рублей заработной платы, в том числе тем, кто уже был уволен. Вследствие этого прокуратура вынесла представление об устранении нарушений в адрес генерального директора компании «Свид-Мобиль».