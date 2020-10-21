Прокуратура помогла работникам петербургской компании взыскать долги по зарплате на 1 млн рублей

Прокуратура помогла работникам петербургской компании взыскать долги по зарплате на 1 млн рублей
При содействии прокуратуры работники компании смогли отстоять свои права. Фото: pixabay.com

Прокуратура Приморского района Санкт-Петербурга выявила нарушения трудового законодательства в деятельности ООО «Свид-Мобиль».

За защитой прав обратились работники организации. Правоохранительные органы в ходе проверки установили, что общество с ограниченной ответственностью задолжало сотрудникам более миллиона рублей заработной платы, в том числе тем, кто уже был уволен. Вследствие этого прокуратура вынесла представление об устранении нарушений в адрес генерального директора компании «Свид-Мобиль».

По результатам рассмотрения обращения, направленного правоохранителями, организация выплатила семи работникам долги по зарплате в полном объеме.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что прокуратура Петербурга организовала «горячую линию» по вопросам организации школьного питания с 21 по 23 октября.

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