Прокуратура помогла работникам петербургской компании взыскать долги по зарплате на 1 млн рублей

Прокуратура Приморского района Санкт-Петербурга выявила нарушения трудового законодательства в деятельности ООО «Свид-Мобиль».
За защитой прав обратились работники организации. Правоохранительные органы в ходе проверки установили, что общество с ограниченной ответственностью задолжало сотрудникам более миллиона рублей заработной платы, в том числе тем, кто уже был уволен. Вследствие этого прокуратура вынесла представление об устранении нарушений в адрес генерального директора компании «Свид-Мобиль».
По результатам рассмотрения обращения, направленного правоохранителями, организация выплатила семи работникам долги по зарплате в полном объеме.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что прокуратура Петербурга организовала «горячую линию» по вопросам организации школьного питания с 21 по 23 октября.