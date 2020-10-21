Путин: власти не планируют вводить жесткие ограничения из-за Covid-19

Владимир Путин заявил о том, что на данный момент новые ограничения из-за коронавируса вводиться не будут. Фото: kremlin.ru

Владимир Путин заявил о том, что на данный момент новые ограничения из-за коронавируса вводиться не будут. Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин сообщил о том, что российские власти не планируют вводить новый карантин в стране из-за распространения коронавируса.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на слова президента, которые он сказал на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.

Отмечается, что данная встреча проходила в формате закрытой беседы бизнесменов с главой государства. В разговоре с предпринимателями Владимир Путин отметил, что у правительства нет планов по введению тотальных ограничительных мер из-за распространения коронавирусной инфекции.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Владимир Путин сообщил о возможных проблемах из-за коронавируса. Глава государства отметил, что путь восстановления экономики из-за распространения инфекции, может быть крайне неустойчивым. При этом стоит формировать успешные отношения государства с предпринимательством.