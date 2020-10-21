Посещаемость ГМЗ «Павловск» снизилась почти вдвое из-за пандемии COVID-19

С января 2020 года государственный музей-заповедник «Павловск» в Пушкинском районе Петербурга посетили 756 тысяч человек.

По сравнению с показателями за аналогичный период прошлого года, посещаемость музея снизилась практически в два раза. Об этом заявила директор учреждения Вера Дементьева. Так, с января по октябрь 2019 года через ворота парка прошли 1,3 миллиона посетителей.

Главной причиной столь резкого снижения посетителей является, конечно, пандемия коронавирусной инфекции. Помимо исчезновения потока иностранных путешественников на посещаемость Павловска также повлиял тот факт, что до 16 июля музей-заповедник был закрыт для всех. Отметим, что на данный момент попасть в ГМЗ можно, но в парке ведутся реставрационные работы на Оленьем мосту.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что посещаемость другого крайне популярного исторического паркового комплекса «Петергоф» снизилась даже более значительно: лишь 39% посетителей от прошлогоднего количества насладились видами дворцов и Финского залива. Это объясняется тем, что основная масса туристов в Петергофе — иностранцы.