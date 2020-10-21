В Петербурге суд продлил срок задержания следователя, подозреваемой во взятке

Подозреваемая могла получить взятку в размере 4,5 миллионов рублей.

Приморский районный суд решил продлить срок задержания подозреваемого во взятке следователя на 72 часа. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

По предварительным данным, подозреваемая обещала помочь фигуранту уголовного дела избежать ответственности, если тот заплатит ей 4,5 миллиона рублей. Ее задержали с поличным во время передачи денег.

Адвокаты тем временем пытаются отыскать доказательства необоснованности избрания стражи. Саму следователя пообещали лишить должности из-за обвинений.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге задержали инспектора Госстройнадзора, который обвиняется в крупном взяточничестве. Решается вопрос об избрании меры пресечения, расследование продолжается.