Эксперты рассказали, что помогает отсрочить деменцию

Эксперты рассказали, что помогает отсрочить деменцию
Полезно плавать в холодной воде. Фото: pixabay.com

Холодная вода доказала свою эффективность при борьбе с деменцией и другими нейродегенеративными заболеваниями.

Ученые Кембриджского университета в Великобритании выяснили, что помогает отсрочить наступление деменции и других нейродегенеративных заболеваний. Об этом сообщается в издании The Independent.

Оказывается, на человека положительно влияет плавание в холодной воде. Чтобы узнать это, исследователи изучили состояние здоровья пловцов в период с 2016 по 2018 годы. Эксперты отмечают, что очень важно быть адаптированными к низким температурам, чтобы бороться с заболеваниями.

Ожидается, что благодаря открытию можно будет разработать новые средства профилактики нейродегенеративных заболеваний.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что ученые назвали пользу зеленого чая и кофе для людей с диабетом.

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