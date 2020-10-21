Онищенко считает, что за слова о неэффективности перчаток можно «головы отрывать»

Он убежден, что подобные высказывания нельзя публиковать на широкую аудиторию.

Академик РАН, депутат Госдумы Геннадий Онищенко прокомментировал слова медиков о неэффективности ношения перчаток во время пандемии коронавируса. Своим мнением он поделился в эфире радио «Комсомольская правда».

Онищенко считает, что если допускать публикацию подобных высказываний, то многие россияне давно бы уже умерли из-за инфекции. Эксперт добавил, что ни одно из средств индивидуальной защиты не дает стопроцентной гарантии. Несмотря на это, говорить об их неэффективности нельзя.

«Такие заявления, понимаете, за них нужно головы отрывать…Нельзя этих вещей говорить. Я имею свое отношение ко многому, что делается, но я никогда не вылезу и не буду этого публично высказывать»,

— сказал Онищенко.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Минздраве прокомментировали заявление о неэффективности перчаток. Инфекционист объяснил, как правильно их носить, чтобы была польза.