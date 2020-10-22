Эксперт объяснил, когда менять резину машины на зимнюю

Автомобильный эксперт рассказал, когда стоит менять резину машины на зимнюю. Заморозков, как оказалось, лучше не ждать, а «переобуться» при температуре не ниже 5-7 градусов по Цельсию.

Об этом рассказал автомобильный эксперт Егор Васильев. В разговоре с агентством «Прайм» он подчеркнул, что таким правилом руководствуются все производители шин.

Специалист напомнил, что самые низкие температуры характерны для утра и ночи. При этом он не стал отрицать: днем, когда асфальт будет прогреваться до высоких температур, зимняя резина будет вести себя не так хорошо, как хотелось бы. В связи с этим особое внимание стоит уделить стилю управления автомобилем – быть на дороге более спокойным и аккуратным.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что стоимость автомобилей в России с начала года выросла на 3-15%.