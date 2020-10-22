Заложников в банке Грузии освободили, захватчику удалось скрыться

Заложников в банке Грузии освободили, захватчику удалось скрыться
Все заложники освобождены. Фото: Baltphoto

В Грузии вооруженный грабитель взял заложников в одной из отделений банка Грузии в Зугдиди.

Как сообщает местный телеканал «Рустави 2», мужчина ворвался в отделение банка и, под угрозой автомата и гранат, взял в заложники работников банка и клиентов. Преступник потребовал предоставить ему $500 тысяч. Все это продолжалось несколько часов.

По данным полиции, сперва с захватчиком удалось договориться об обмене большинства людей на чиновника из правоохранительных органов — Автантила Галдава. Позже грабитель, Галдава и еще трое покинули здание.

Спустя некоторое время все заложники были освобождены. Их жизни и здоровью ничего не угрожает. Злоумышленнику удалось скрыться, правоохранители ведут оперативные мероприятия. Есть сведения, что мужчина уехал в сторону Абхазии.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Бишкеке митингующие захватили мэрию.

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