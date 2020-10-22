Кокорин заявил, что им с Мамаевым лучше не выпивать

Кокорин заявил, что им с Мамаевым лучше не выпивать
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев. Фото: коллаж из скриншотов с трансляции с одного заседания по делу в Youtube

Российский футболист, нападающий московского «Спартака» Александр Кокорин рассказал, что они с полузащитником «Ростова» Павлом Мамаевым думают по поводу их общения и выпивки.

Кокорин заявил, что они с Мамаевым уже размышляли на эту тему и решили, что неприятности происходят не из-за самого факта их общения, а из-за совместных посиделок с алкоголем, передает Peopletalk.

«Нам нельзя выпивать. Паша сейчас вообще перестал пить. Когда мы сейчас вместе встречаемся, то все нормально», — заявил Кокорин.

Напомним, оба футболиста были признаны виновными по делу о драках в центре Москвы осенью 2018 года. Кокорин и Мамаев отбывали срок в СИЗО «Бутырка», а после были этапированы в колонию. Осенью 2019 года их отпустили по УДО.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Мосгорсуд отменил приговор Кокорину и Мамаеву.

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