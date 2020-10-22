В Петербурге набирает популярность фейк о мусорках для расчлененки

В социальных сетях продолжает набирать обороты далекая от реальности новости о том, что в Петербурге установили мусорные баки для расчлененных тел.

Как сообщает «Мойка78», утром в четверг в Telegram-канале «Протестный Петербург» появилась фотография мусорных баков, якобы установленных во дворе на улице Кораблестроителей, присланная читателем. На изображении баков видны пояснения, как нужно рассортировать части тела: для ног, рук, туловища, головы и «прочего» стоят отдельные контейнеры.

Оказалось, что этот снимок гуляет по интернету с вечера среды. Первоисточник снимка найти не удалось, но внимательное изучение изображения показало, что оно было обработано в графическом редакторе.

Далее стало ясно, что подобных мусорных баков для расчлененки на улице Кораблестроителей попросту нет. Снимок этой контейнерной площадки использовался как минимум с 2018 года, вот только без пометок с частями тел.

В частности, кадр с баками без надписей публиковало издание из Барнаула.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что расчленившую соседа женщину освободили в зале суда в Петербурге.