В Петербурге появится единая система дополнительного образования детей

В Петербурге появится единая система дополнительного образования детей
Предусмотрено создание Регионального модельного центра дополнительного образования детей. Фото: Baltphoto/Виктория Ламзина

Петербургские власти утвердили комплекс мероприятий по развитию региональной системы дополнительного образования детей.

Как сообщили в Смольном, целью концепции стало создание в Северной столице единой эффективной системы дополнительного образования детей. Предполагается, что она будет развиваться за счет объединения имеющихся в городе средств.

Результатом реализации мероприятий станет получение петербуржцами свободного доступа к базе программ дополнительного образования, имеющихся в Петербурге. А профильные исполнительные органы госвласти смогут вести персонифицированный учет задействованных в программах детей.

Кроме того, в комплексе предусмотрено создание Регионального модельного центра дополнительного образования детей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что прокуратура Петербурга организовала «горячую линию» по вопросам соблюдения прав детей после проверки поставщиков школьного питания.

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