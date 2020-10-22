В России продлят льготную ипотеку до 1 июля 2021 года

Правительство РФ рассмотрело инициативу президента России Владимира Путина о продлении программы льготного ипотечного кредитования под 6,5% и готово продлить данную возможность до 1 июля 2021 года.

Как сообщает ТАСС, ссылаясь на слова премьер-министра России Михаила Мишустина, которые он сказал на заседании кабмина, правительство рассмотрит необходимые поправки в законодательство для продления программы льготной ипотеки.

Также Михаил Мишустин отметил, что программа хорошо себя зарекомендовала и помогла российским семьям обрести жилье, а строительной отрасли развиться для постройки недвижимости.

Напомним, что льготная ипотека была рассчитана до 1 ноября 2020 года. О ее продлении выступил глава государства Владимир Путин, с целью сохранить ставку в 6,5% для приобретения жилья.

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