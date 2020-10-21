Путин объяснил, почему в России растет смертность от коронавируса

Он считает, что переживать не о чем, так как ситуация под контролем.

Президент России Владимир Путин рассказал, почему в стране выросла смертность от коронавируса. Об этом пишет РИА Новости. Политик подтвердил, что смертность подросла. Если сравнивать с весной, то случаев заражения стало больше, что беспокоит россиян. Путин отмечает, что, видимо, причина в том, что врачи научились тщательно фиксировать причины смертность.

«А общая смертность упала почти в два раза по сравнению с весной. А это основной показатель состояния системы здравоохранения в целом»,

— сказал Путин в ходе общения с бизнесом на съезде РСПП.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Москве из-за коронавируса скончались еще 66 пациентов. Общее количество случаев заражения достигло отметки в 6187.