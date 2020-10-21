В Москве из-за коронавируса скончались еще 66 пациентов

В Москве из-за коронавируса скончались еще 66 пациентов
Коронавирус продолжает уносить жизни. Фото: Pixabay

Общее количество случаев заражения достигло отметки в 6187.

В Москве за последние сутки скончались 66 пациентов. Каждый перед этим получил положительный результат теста на коронавирус, также у граждан стоял диагноз «пневмония». Накануне говорилось о 63 жертвах инфекции. Об этом сегодня, 21 октября, сообщили в оперативном штабе.

Таким образом, в Москве с начала пандемии коронавируса умерли более шести тысяч человек. Зараженными остаются около 80 тысяч жителей столицы.

Напоминаем, что в стране зарегистрировано более 1,44 миллионов случаев заражения. Летальных исходов – 24,9 тысячи.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Турции впервые с мая выявили более двух тысяч случаев коронавируса. Глава ведомства Фахреттин Коджа заявил, что в стране пандемия достигла второго пика.

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