Петербург может оказаться в опасности из-за таяния ледников Антарктиды

Таяние ледников Антарктиды грозит опасными климатическими изменениями для многих городов мира, в том числе для Северной столицы.

Необратимые изменения условий проживания грядут даже при совсем небольшой площади таяния ледников. Об этом в четверг, 22 октября, пишет РИА Новости, ссылаясь на ведущего научного сотрудника Арктического и Антарктического НИИ Санкт-Петербурга Алексея Екайкина. Оказалось, что сейчас в горных районах Антарктиды отмечается активное таяние ледников, что беспокоит и настораживает ученых.

Тревожная ситуация также складывается в Гренландии, где месяц назад откололся и сошел в море блок льда размером с Париж. Таким образом, опасность для мегаполисов становится очевидной, особенно для Петербурга и его необычного местоположения. Эксперт, однако, считает, что наиболее критическое положение у островных государств — возможно, в определенный момент людям придется их покинуть, чтобы выжить.

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