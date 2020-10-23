Земельный участок дочки Сбербанка в Петербурге выставили на торги

Земельный участок дочки Сбербанка в Петербурге выставили на торги
Торги состоятся 9 ноября. Фото: Pixabay

Его надеются продать за 546 миллионов рублей.

В Санкт-Петербурге выставили на торги земельный участок площадью 42,7 га, которой владеет дочерняя компания Сбербанка – ООО «СКБ Актив». На территории можно будет построить жилой дом, сообщает АО «Российский аукционный дом».

За участок, находящийся недалеко от Орловского парка и побережья Финского залива, планируют выручить 546 миллионов рублей, минимальная цена – 255 миллионов рублей.

Торги состоятся 9 ноября.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что многострадальное бывшее общежитие на Стачек планируют выставить на торги и приспособить под современные нужды.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
земельный участок сбербанк торги


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
От коронавируса в Петербурге умерли еще 32 человек
Шнуров высмеял «бедствующего» Пригожина после фото в Дубае
Ученые сообщили о выпадении волос после коронавируса
В Петербурге толпа школьников избила прохожего: мужчина в тяжелом состоянии
Земельный участок дочки Сбербанка в Петербурге выставили на торги
На Невском проспекте отреставрируют фасад здания Минобороны
Медики вытащили огромную пиявку из горла ребенка
За сутки в Петербурге провели более 40,8 тысяч тестов на коронавирус