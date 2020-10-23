Грузовое судно село на мель на реке Свирь в Ленобласти

В Подпорожском районе Ленинградской области грузовое судно село на мель на реке Свирь. Пострадавших в результате происшествия нет.

Как сообщили в пресс-службе транспортной прокуратуры, сухогруз «Волго-Балт-188» застрял на 959 километре реки Свирь возле поселка Вознесенье. Предполагается, что судно село на мель из-за выхода сухогруза за левую кромку судового хода. На момент происшествия на борту находились двенадцать человек.

В сообщении правоохранителей говорится, что розлива нефтепродуктов не произошло. Сейчас стражи порядка устанавливают обстоятельства произошедшего. При наличии оснований будут приняты меры прокурорской проверки.

Произошедшее находится на личном контроле Северо-Западного транспортного прокурора Владимира Владимирова.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Баренцевом море затонуло судно с пассажирами.