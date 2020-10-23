Магазин на улице Партизана Германа оштрафовали за раннюю продажу алкоголя и гнилые овощи

Магазин на улице Партизана Германа оштрафовали за раннюю продажу алкоголя и гнилые овощи
Дом №30 по улице Партизана Германа. Фото: google.maps

Жители Красносельского района подали коллективное обращение в районную прокуратуру с многочисленными жалобами на деятельность ООО «Хабиб».

Как сообщили в прокуратуре Петербурга, стражи порядка установили, что продавец магазина на улице Партизана Германа, 30 в запечатанном виде на вынос реализовал алкоголь ранее 9 утра. Кроме того, там продавались загнившие и испорченные овощи и фрукты.

Прокуратура возбудила административные дела по статье о нарушении правил продажи алкоголя, а также направила материалы проверки в Роспотребнадзор.

По результатам рассмотрения материалов виновных лиц оштрафовали на общую сумму более 136 тысяч рублей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что торговый павильон на Витебском вокзале продавал алкоголь без лицензии.

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