Магазин на улице Партизана Германа оштрафовали за раннюю продажу алкоголя и гнилые овощи

Жители Красносельского района подали коллективное обращение в районную прокуратуру с многочисленными жалобами на деятельность ООО «Хабиб».

Как сообщили в прокуратуре Петербурга, стражи порядка установили, что продавец магазина на улице Партизана Германа, 30 в запечатанном виде на вынос реализовал алкоголь ранее 9 утра. Кроме того, там продавались загнившие и испорченные овощи и фрукты.

Прокуратура возбудила административные дела по статье о нарушении правил продажи алкоголя, а также направила материалы проверки в Роспотребнадзор.

По результатам рассмотрения материалов виновных лиц оштрафовали на общую сумму более 136 тысяч рублей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что торговый павильон на Витебском вокзале продавал алкоголь без лицензии.