Торговый павильон на Витебском вокзале продавал алкоголь без лицензии

Сотрудники транспортной полиции провели оперативно-профилактическую операцию «Торговля». В Петербурге провинился торговый павильон на Витебском вокзале.

Как сообщили в пресс-службе УТ МВД по Северо-Западному федеральному округу, полиция провела рейд по пресечению несанкционированной торговли в поездах дальнего следования, электричках, на вокзалах и аэропортах.

Так, на Витебском вокзале в Петербурге проверили торговый павильон. Оказалось, что в нем незаконно продавали алкоголь. Было изъято около 190 литров спиртосодержащих напитков. На владельца товара составили административные дела.

Всего же за период рейдов на Северо-Западе страны было изъято около 280 литров алкоголя.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге Росгвардия задержала мужчину, укравшего элитный алкоголь на 15 тыс. рублей.