Россиянина посадили на 13 лет за педофилию, которой не было

В Москве суд вынес приговор по делу о насильственных действий сексуального характера в отношении двух девочек. Обвиняемому дали 13 лет строгого режима.

Об этом сообщает Baza в своем Telegram-канале. По версии следствия, в сентябре 2018 года 61-летний Сергей Жалоба зашел в подъезд жилого дома за двумя школьницами 11 и 12 лет. Девочки рассказали родителям, что в подъезде незнакомец достал половой член, а затем ушел. Уже через неделю Жалобу задержали.

Мужчина вину не признавал. Он утверждает, что разносил визитки по подъездам. За девочками он заскочил, чтобы раскидать визитки по почтовым ящикам. На записях с камер видеонаблюдения видно, что он провел в подъезде две минуты.

В ходе следствия школьницы признались, что придумали эту историю, думая, что полиция его не найдет. В тот день они прогуляли школу и решили переключить внимание взрослых на «другую тему».

В сентябре этого года мать одной из девочек обратилась в суд и прокуратуру с просьбой еще раз допросить дочь и пересмотреть обвинение. Ее заявления проигнорировали, тогда она обратилась к президенту РФ с просьбой «посодействовать», чтобы мужчину не посадили просто так.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что полицейские избили россиянина из-за отсутствия маски прямо на глазах у ребенка.