Полицейские избили россиянина из-за отсутствия маски прямо на глазах у ребенка

Полицейские избили россиянина из-за отсутствия маски прямо на глазах у ребенка
Мужчину повалили на землю и избили. Фото: Telegram / pdmnews

Девочку позже отвезли вместе с отцом в отдел.

В Пермском краю сотрудники правоохранительных органов избили мужчину, который пришел в магазин без медицинской маски. Об этом сообщает Telegram-канал «Подъем».

Они дождались, пока гражданин оплатит покупку, а затем провели его к выходу. В сеть попало видео, на котором видно, как нарушителя колотят на глазах у его дочери. Отмечается, что мужчина просил позволить ему отвезти девочку домой, но ему не позволили.

После этого мужчину вместе с ребенком доставили в отдел, откуда малышку забрала бабушка.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что информацию о грабителях с усыпляющими масками в Краснодарском крае назвали фейком. Преступники якобы представляются волонтерами, раздающими медицинские власти по инициативе местных властей.

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