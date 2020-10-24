Избитый после матча «Спартака» с «Ахматом» судья рассказал подробности инцидента

Он отметил, на мужчине не было атрибутики ни одного из клубов.

Арбитр Богдан Головко, пострадавший после матча молодежного первенства России между «Ахматом» и «Спартаком», рассказал о произошедшем. Об этом пишет РИА Новости. Специалист отметил, что все случилось сразу после окончания встречи. К нему подошел мужчина, спустившийся с трибун, и заявил, что его не устроило судейство. Затем он начал бить Головко.

Специалист уверяет, что на мужчине не было никаких отличительных знаков или атрибутики клуба. В «Ахмате» пообещали разобраться в случившемся, а также наказать тех, кто допустил выход болельщика на поле.

Напоминаем, что встреча завершилась со счетом 0:0.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Широков не может покинуть страну из-за инцидента с избиением судьи. Он получил красную карточку, что очень разозлило футболиста. Он ударил арбитра в лицо, а затем пнул его.