Две легковушки столкнулись на Энтузиастов и Передовиков

В субботу, 24 октября, на пересечении проспекта Энтузиастов и улицы Передовиков произошла авария с сильным повреждением легковых автомобилей. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Дорожно-транспортное происшествие случилось на перекрестке возле пешеходного перехода. Две иномарки Citroën и Hyundai столкнулись друг с другом.

На фотографиях очевидцев в социальной сети мы можем увидеть значительные повреждения автомобиля Hyundai. Красная легковушка осталась без бампера, который лежит отдельно на дороге.

Информации о пострадавших не поступало. Участники ДТП ждут прибытия спецслужб.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на Пискаревском проспекте водитель пытался сбежать с места ДТП, в результате которого пострадал человек. Сотрудникам правоохранительных органов пришлось побегать за нарушителем. Пострадавший доставлен в больницу.