На Лиговском столкнулись два каршеринга: образовался затор

На Лиговском столкнулись два каршеринга: образовался затор
В аварии никто не пострадал. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.

На Лиговском проспекте сегодня вечером, 24 октября, произошла авария с участием двух каршерингов. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Все случилось в центре города – там по непонятной причине столкнулись две легковушки. Обе после инцидента выглядят помято, из-за них образовался затор.

Очевидцы уверяют, что автомобили заняли средний и левый ряды движения. Пока что все обстоятельства инцидента не выяснены. На место выехали сотрудники спецслужб, которым предстоит разобраться в обстоятельствах происшествия.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на КАД валяются мешки с отсевом: никто не знает, откуда они взялись. Автомобилистам стоит быть внимательнее, чтобы не угодить в аварию.

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