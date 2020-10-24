Полиция гоняла BMW по северу Петербурга, иномарку остановил бордюр

Полиция гоняла BMW по северу Петербурга, иномарку остановил бордюр
Место происшествия. Фото: панорамы "Гугл"

В УГИБДД ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области рассказали обстоятельства ДТП на Пискаревском проспекте. Оказалось, что BMW врезался в забор, уходя от инспекторов.

Инцидент произошел утром в субботу, 24 октября. Сотрудники ДПС попытались остановить иномарку на проспекте Науки, водитель требования павоохранителей проигнорировал на нажал на педаль газа.

Инспекторы начали погоню. В результате иномарка налетела на бордюрный камень, а затем врезалась в металлическое ограждение.

В машине пострадал пассажир. Его госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. Нарушителя-водителя задержали, в отношении него составили протоколы об административных правонарушениях.

Ранее о ДТП на Пискаревском проспекте рассказывали очевидцы.

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