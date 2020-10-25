Статистика по коронавирусу в Петербурге вызвала ряд вопросов у СМИ

В других регионах России такой странной статистики не заметили. Фото: Gazeta.SPb.ru / Николай Овсянников

В других регионах России такой странной статистики не заметили. Фото: Gazeta.SPb.ru / Николай Овсянников

Вот уже на протяжении месяца в Северной столице ежедневно заражается COVID-19 в два раза больше людей, чем выписывают по выздоровлению. Столь «ровная» статистика привлекла внимание журналистов.

Необъяснимую закономерность в официальной статистике, представляемой оперативным штабом по борьбе с коронавирусом в Петербурге, заметили журналисты издания «Медуза». На протяжении нескольких недель число новых пациентов с COVID-19 в два раза превышает число вылечившихся людей. Причем отношение практически ровное: отклонение составляет несколько человек.

Единственный раз, 24 сентября, выздоровевших было столько же, сколько и зараженных. При этом в других регионах РФ такой «аномальной» статистики не выявили.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ученые нашли препарат, снижающий риск смерти от коронавируса.