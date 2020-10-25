В Минске задержали более сотни протестующих

В Минске задержали более сотни протестующих
Протесты в Минске. Фото: Tut.by.

Сотрудники правоохранительных органов применили спецсредства, а затем начали массово задерживать демонстрантов.

В Минске сегодня, 25 октября, состоялся очередной массовый митинг. Об этом пишут РИА Новости, ссылаясь на очевидцев. Люди рассказывают, что на улицы вышло много белорусов, которые выражают свое недовольство из-за президентства Александра Лукашенко. Акция была не согласована, поэтому протестующих начали разгонять: сначала против них применили спецсредства, а затем многих задержали.

По предварительным данным, в отделения повезут не менее сотни людей.

«Кто-то из них падал, тут же подбегали омоновцы и били их, после чего задерживали»,

— заявил один из свидетелей.

Официальных данных пока не поступало.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Минске более 100 тысяч сторонников оппозиции вышли на протестный марш. Сторонники белорусской оппозиции дошли до стелы «Минск – город-герой».

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