«Зенит» рассматривает аргентинца Маурисио Почеттино на должность главного тренера

Аргентинский специалист Маурисио Почеттино может возглавить петербургский футбольный «Зенит». Клуб в настоящее время ведет с ним переговоры.

Сообщения об этом распространяются в социальных сетях. Утверждается, что клуб из Северной столицы готов платить спортивному специалисту 6,4 миллионов евро в год. При этом подчеркивается, что пока отставка действующего главного тренера Сергея Семака не рассматривается, но в Петербурге готовятся к разному развитию событий.

Отмечается, что российские специалисты на пост главного тренера не рассматриваются.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что матч Лиги чемпионов между «Зенитом» и «Боруссией» рассудит бригада арбитров из Нидерландов во главе с Бьорном Кёйперсом. Игра пройдет в Дортмунде в среду, 28 октября. Игра стартует в 23:00 по московскому времени.