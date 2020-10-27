Ночью Ивановку осветила полыхающая баня

Спасатели Ленинградской области выезжали на ночной пожар в одну из деревень Гатчинского района.
Об этом сообщает региональное управление ГУ МЧС России. Уточняется, что информация о пожаре поступила в ведомство поздно вечером накануне, 26 октября. В Ивановку выехали два пожарных расчета.
Оказалось, что на площади 15 «квадратов» там горела баня.
Пожар удалось ликвидировать уже после полуночи.
«Информация о пострадавших не поступала», — уточняют в ведомстве.
Ранее gazeta.spb.ru писала о пожаре на территории бывшей фабрики перепелиных яиц в Ленинградской области.