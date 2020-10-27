Ученые доказали, что физические упражнения помогают в борьбе с раком

Ученые доказали, что физические упражнения помогают в борьбе с раком
У людей при занятиях спортом также вырабатываются вещества, усиливающие иммунную систему организма. Фото: pixabay.com

Шведские исследователи из Каролинского института доказали, что физические упражнения благотворно влияют на борьбу с прогрессирующими онкологическими заболеваниями.

Это связано с тем, что физическая активность помогает цитотоксическим иммунным клеткам лучше атаковать опухолевые клети. Своими выводами ученые поделились в статье, опубликованной в научном издании eLife. Для проведения эксперимента исследователи использовали мышей, больных раком. Одну группу заставили проявлять регулярную физическую активность, других в «упражнениях» не задействовали.

Оказалось, что у животных их первой группы замедлилось развитие онкологии, и повысилась выживаемость. При этом пересадка Т-клеток от «натренированных» мышей неактивным повысила выживаемость и среди последних.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ученые из Дании озвучили три признака красивых людей.

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