В Кремле рассказали о встрече Путина с Нурмагомедовым

Она обязательно состоится, но в удачный момент.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слухи о том, что Владимир Путин пригласил бойца Хабиба Нурмагомедова на встречу. Об этом пишет РИА Новости.
Песков подтвердил, что глава государства хочет пообщаться со спортсменом. Путин понимает, что осталось подыскать удачный момент: сейчас Нурмагомедову стоит отдохнуть, а также встрече мешает эпидемиологическая обстановка в стране.
Напоминаем, что боец в субботу победил американца Джастина Гэтджи и смог в третий раз защитить свой чемпионский титул. После этого Нурмагомедов заявил, что карьеру завершает – на этом настояла его мать.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что назван примерный гонорар Нурмагомедова за бой с Гейджи. Пока что ни одна из сторон не подтвердила информацию.