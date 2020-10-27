На Выборгском в ДТП пострадал мотоциклист

Подросток получил тяжелые травмы. Сейчас он находится под наблюдением врачей.

В Выборгском районе сегодня, 27 октября, произошла серьезная авария. Об этом сообщили в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Все случилось днем на Выборгском шоссе – там столкнулись 15-летний мотоциклист и водитель «Мерседеса». На мальчике был мотошлем, а вот документов при себе не оказалось. В результате подросток получил травмы и был госпитализирован. Его состояние оценивается как тяжелое.

Сотрудники правоохранительных органов занимаются выяснением обстоятельств инцидента.

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