Лавров контактировал с зараженным коронавирусом и теперь сидит дома

Глава МИД РФ чувствует себя хорошо, но вынужден самоизолироваться.

Глава МИД РФ Сергей Лавров находится дома на самоизоляции. Дело в том, что он контактировал с зараженным коронавирусом и тоже мог заболеть. Об этом пишет РИ Новости.

В связи со случившемся все запланированные встречи и визиты переносятся.

«Самочувствие хорошее»,

— сказали в департаменте информации и печати.

Напоминаем, что в России зарегистрировано 1,55 миллионов случаев заражения. Выздороветь успело большинство – 1,16 миллионов человек. Летальных исходов – более 26,5 тысяч.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что исследование антител к коронавирусу показало невозможность формирования коллективного иммунитета.