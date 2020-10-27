Лавров контактировал с зараженным коронавирусом и теперь сидит дома

Глава МИД РФ чувствует себя хорошо, но вынужден самоизолироваться.
Глава МИД РФ Сергей Лавров находится дома на самоизоляции. Дело в том, что он контактировал с зараженным коронавирусом и тоже мог заболеть. Об этом пишет РИ Новости.
В связи со случившемся все запланированные встречи и визиты переносятся.
«Самочувствие хорошее»,
— сказали в департаменте информации и печати.
Напоминаем, что в России зарегистрировано 1,55 миллионов случаев заражения. Выздороветь успело большинство – 1,16 миллионов человек. Летальных исходов – более 26,5 тысяч.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что исследование антител к коронавирусу показало невозможность формирования коллективного иммунитета.