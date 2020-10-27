Лавров контактировал с зараженным коронавирусом и теперь сидит дома

Лавров контактировал с зараженным коронавирусом и теперь сидит дома
Глава МИД России Сергей Лавров. Фото: flickr.com

Глава МИД РФ чувствует себя хорошо, но вынужден самоизолироваться.

Глава МИД РФ Сергей Лавров находится дома на самоизоляции. Дело в том, что он контактировал с зараженным коронавирусом и тоже мог заболеть. Об этом пишет РИ Новости.

В связи со случившемся все запланированные встречи и визиты переносятся.

«Самочувствие хорошее»,

— сказали в департаменте информации и печати.

Напоминаем, что в России зарегистрировано 1,55 миллионов случаев заражения. Выздороветь успело большинство – 1,16 миллионов человек. Летальных исходов – более 26,5 тысяч.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что исследование антител к коронавирусу показало невозможность формирования коллективного иммунитета.

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