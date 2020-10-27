Нападающий СКА Вей стал папой

У хоккеиста родился сын, с чем его поздравило руководство клуба.

Нападающий СКА Линден Вей стал отцом, мальчик родился 23 октября. Об этом рассказали в социальной сети «Вконтакте» в сообществе петербургского хоккейного клуба. Армейцы с Невы поздравили спортсмена и пожелали малышу крепкого здоровья. Отмечается, что ребенка назвали Лэо Мэтью Вей.

«И, конечно, поздравляем счастливых родителей – Линдена и Кэйси! Здоровья, улыбок и спокойных ночей»,

— говорится в сообщении.

Болельщики также присоединились к поздравлениям, написав несколько добрых слов в комментариях.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Брагин раскритиковал игру СКА в матче со «Спартаком». Тренер считает, что это худший матч за весь сезон.