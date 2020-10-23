Брагин раскритиковал игру СКА в матче со «Спартаком»

Тренер считает, что это худший матч за весь сезон.

Встреча СКА и «Спартака» состоялась в рамках чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Об этом пишет РИА Новости. Матч завершился со счетом 4:1 в пользу противников, что очень огорчило не только болельщиков, но и главного тренера армейцев с Невы Валерия Брагина.

Специалист, комментируя итоги встречи, заявил, что она была худшей в сезоне. Брагин считает, что его подопечным не хватило энергии, чтобы победить.

«Так скажем, сегодня противник был посвежее, лучше в единоборствах был. Немножко не хватило энергии нашей команде. Поэтому такой результат»,

— объяснил тренер.

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