В Петербурге подозреваемого в убийстве таксиста отправили в СИЗО до конца 2020 года

В Петербурге подозреваемого в убийстве таксиста отправили в СИЗО до конца 2020 года
Злоумышленника отправили в СИЗО до 25 декабря. Фото: pixabay.com

Мужчина мог забить водителя до смерти ногами и палкой.

Красногвардейский районный суд принял решение об отправке подозреваемого в убийстве таксиста в СИЗО до 25 декабря 2020 года. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

По предварительным данным, все случилось ранним утром 26 октября на Новочеркасском проспекте. Двое мужчин по непонятной причине поссорились – один из них решил применить физическую силу, чтобы доказать свою правоту. В результате таксист скончался из-за серьезности полученных травм. Его бездыханное тело нашли в машине.

Подозреваемый признал свою вину. Отмечается, что до этого он уже привлекался к уголовной ответственности.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге труп таксиста возили в багажнике автомобиля.

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