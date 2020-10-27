В Петербурге подозреваемого в убийстве таксиста отправили в СИЗО до конца 2020 года

Мужчина мог забить водителя до смерти ногами и палкой.

Красногвардейский районный суд принял решение об отправке подозреваемого в убийстве таксиста в СИЗО до 25 декабря 2020 года. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

По предварительным данным, все случилось ранним утром 26 октября на Новочеркасском проспекте. Двое мужчин по непонятной причине поссорились – один из них решил применить физическую силу, чтобы доказать свою правоту. В результате таксист скончался из-за серьезности полученных травм. Его бездыханное тело нашли в машине.

Подозреваемый признал свою вину. Отмечается, что до этого он уже привлекался к уголовной ответственности.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге труп таксиста возили в багажнике автомобиля.