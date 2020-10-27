В ДТП с эвакуатором на Витебском проспекте пострадали 4 пассажира маршрутки

Во вторник, 27 октября, примерно в 22:20 произошло ДТП на Витебском проспекте у дома №138. Водитель маршрутки совершил наезд на эвакуатор, в результате чего ПАЗ перевернулся вместе с пассажирами. Есть пострадавшие.

Как сообщает пресс-служба ГИБДД Санкт-Петербурга, в аварии пострадали 5 человек, из них 4 совершеннолетних пассажира и водитель маршрутки. У всех травмы средней степени тяжести.

На данный момент по факту проишествия проводится проверка.

Ранее об аварии на Витебском проспекте сообщили очевидцы. Отмечалось, что водитель не смог объехать эвакуатор из-за чего врезался в него. В результате ПАЗ перевернулся на бок.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в ДТП с двумя грузовиками полностью перекрыло съезд с КАД на Октябрьскую набережную.