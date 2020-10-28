Предпринимателям разрешат использовать в названиях компаний наименования Санкт-Петербурга

Предпринимателям разрешат использовать в названиях компаний наименования Санкт-Петербурга
Фото: Baltphoto

Юридические лица смогут использовать в названиях организаций наименования Петербурга и вариации слов и словосочетаний на его основе.

Губернатор Северной столицы Александр Беглов в среду, 28 октября, утвердил порядок получения соответствующих разрешений, о чем информирует пресс-служба градоначальника. Согласно документу, получить разрешение можно через принятие постановлений Смольного. Также каждый индивидуальный случай требует рекомендаций городского Законодательного собрания.

Заявление на получение разрешения необходимо подать через комитет по экономической политике и стратегическому планированию. При этом обязательным условием является нахождение заявителя в Петербурге. Отметим, что разрешение на использование останется актуальным, даже если у юрлица изменится название или организационно-правовая форма.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что власти Петербурга готовят третий пакет мер помощи предпринимательству, пострадавшему от пандемии COVID-19.

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