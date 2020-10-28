В Петербурге служба занятости населения поможет бизнесу обучить сотрудников

В среду, 28 октября, в Северной столице городская служба занятости населения открыла для бизнеса возможность обучения сотрудников. Помощь реализуется в рамках программы «Содействие занятости населения в Санкт-Петербурге».

Как сообщает Смольный, программа позволит работодателям повысить уровень квалификации сотрудников и расширить их навыки. Опережающее обучение необходимо для сотрудников организаций, где проводится реструктуризация или модернизация. Это же относится к компаниям или производствам, где реализуются инвестиционные проекты или программы повышения производительности труда и развития персонала.

Кроме этого, полезной программа станет для работников, находящихся под угрозой увольнения. Новые навыки позволят им увереннее чувствовать себя на рынке труда.

«Руководители и менеджеры в бизнесе или государственном управлении обязаны смотреть далеко вперед. Эпидемия закончится. И уже сейчас нужно думать о дальнейшем развитии, о подготовке эффективных специалистов», – заявил губернатор города Александр Беглов.

Планируется в 2020 году оказать поддержку более 900 работникам предприятий Петербурга.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге МФЦ переходит на режим предварительной записи.