На Культуры вечером тушили двухкомнатную квартиру

Огонь успел охватить 16 квадратных метров.

В Выборгском районе сегодня вечером, 28 октября, произошел пожар в двухкомнатной квартире. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Все случилось в доме на проспекте Культуры – там загорелась комната в квартире. На место прибыли 14 спасателей и три единицы спецтехники. Огонь успел охватить 16 квадратных метров. На ликвидацию возгорания было потрачено около часа. По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал. Сотрудники МЧС выясняют, что стало причиной пожара.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что сотрудники МЧС спасли собаку при пожаре в Колпине. Домашний питомец надышался дымом и потерял сознание. Сотрудники МЧС смогли откачать животное с помощью кислородной маски.