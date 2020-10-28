На Культуры вечером тушили двухкомнатную квартиру

На Культуры вечером тушили двухкомнатную квартиру
Спасатели ликвидировали возгорание. Фото: Baltphoto

Огонь успел охватить 16 квадратных метров.

В Выборгском районе сегодня вечером, 28 октября, произошел пожар в двухкомнатной квартире. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Все случилось в доме на проспекте Культуры – там загорелась комната в квартире. На место прибыли 14 спасателей и три единицы спецтехники. Огонь успел охватить 16 квадратных метров. На ликвидацию возгорания было потрачено около часа. По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал. Сотрудники МЧС выясняют, что стало причиной пожара.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что сотрудники МЧС спасли собаку при пожаре в Колпине. Домашний питомец надышался дымом и потерял сознание. Сотрудники МЧС смогли откачать животное с помощью кислородной маски.

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