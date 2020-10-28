В России более 150 университетов перешли на удалёнку из-за Covid-19

В России более 150 университетов перешли на удалёнку из-за Covid-19
ВУЗы переходят на удаленку. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

Дистанционное образование введено в 152 высших учебных заведениях. Такие меры приняты для борьбы с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков в эфире телеканала «Россия-1».

«Если брать в целом, то у нас 1278 вузов и филиалов. На сегодняшний день 152 вуза полностью перешли на удаленный формат обучения», – заявил Валерий Фальков.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что университеты Петербурга массово переходят на удаленный формат обучения. Например, ИТМО, ЛЭТИ, Политех, Герцена, МТУ, Военмех, Гуап уже издали указы о переходе на дистанционное образование студентов. Кроме этого, СПБГУТД и СПБГАУ позволяют студентам не ходить на пары по письменному заявлению – они будут обучаться дистанционно, чтобы не заразиться коронавирусом.

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