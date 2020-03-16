Петербургские университеты массово переходят на удаленное обучение

Петербургские университеты массово переходят на удаленное обучение
Вузы просят студентов не приходить на пары. Фото: https://vk.com/spb_today

Студентов просят по возможности уезжать домой.

Об этом стало известно 16 марта. Обо всем сообщается на сайтах петербургских высших учреждений. Так, ИТМО, ЛЭТИ, Политех, Герцена, МТУ, Военмех, Гуап уже издали указы о переходе на удаленное обучение.

СПБГУТД и СПБГАУ позволяют студентам не ходить на пары по письменному заявлению – они будут обучаться дистанционно, чтобы не заразиться коронавирусом.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Беглов уверяет, что ситуация с коронавирусом под контролем. Губернатор просит петербуржцев соблюдать элементарные меры предосторожности – мыть руки, проветривать помещения и поменьше бывать в людных местах.

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Петербургские университеты массово переходят на удаленное обучение
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