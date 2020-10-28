Книжная сеть «Республика» обанкротилась из-за пандемии

Компания заявила, что не имеет возможности расплатиться с кредиторами.

Представители книжной сети магазинов «Республика» анонсировали банкротство компании. Об этом пишет «Интерфакс».

Проблемы начались в связи с пандемией коронавируса – количество посетителей книжных магазинов уменьшилось, в некоторых точках просадка достигла 90%. Из-за этого фирма не может расплатиться с кредиторами и не видит другого выхода, кроме как закрыться. Отмечается также, что книжные в целом не пользуются большой популярностью у россиян, до пандемии дела также шли не очень хорошо.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что H&M закрывает главный магазин в Петербурге после десяти лет работы. Официального заявления о закрытии всей торговой сети представители крупнейшего в Европе масс-маркетового магазина одежды пока не делали.