На Российском посреди перекрестка стоят два автомобиля

На Российском посреди перекрестка стоят два автомобиля
Машины не получили серьезных повреждений. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

По предварительным данным, никто не пострадал.

В Невском районе накануне вечером, 28 октября, произошла авария с участием двух автомобилей. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Все случилось на пересечении Российского и Товарищеского проспектов – там столкнулись машины, которые стоят теперь посреди перекрестка и мешают проезду. Непонятно, как именно все случилось и каковы последствия инцидента.

Автомобили, судя по всему, не получили серьезных повреждений. По предварительным данным, никто не пострадал. Напоминаем, что в Ленобласти этой ночью ожидается туман, из-за которого может увеличиться количество аварий.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что ДТП на Пискаревском и Полюстровском затруднило движение общественного транспорта.

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дтп невский район


 

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