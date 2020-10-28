На Российском посреди перекрестка стоят два автомобиля

По предварительным данным, никто не пострадал.

В Невском районе накануне вечером, 28 октября, произошла авария с участием двух автомобилей. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Все случилось на пересечении Российского и Товарищеского проспектов – там столкнулись машины, которые стоят теперь посреди перекрестка и мешают проезду. Непонятно, как именно все случилось и каковы последствия инцидента.

Автомобили, судя по всему, не получили серьезных повреждений. По предварительным данным, никто не пострадал. Напоминаем, что в Ленобласти этой ночью ожидается туман, из-за которого может увеличиться количество аварий.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что ДТП на Пискаревском и Полюстровском затруднило движение общественного транспорта.