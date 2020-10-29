Экс-глава Ростехнадзора по СЗФО отпущен под подписку о невыезде

Экс-глава Ростехнадзора по СЗФО отпущен под подписку о невыезде
Григорий Слабиков. Фото: Ростехнадзор

Бывшего главу управления Ростехнадзора по СЗФО Григория Слабикова отпустили под подписку о невыезде. Такое решение принял Дзержинский районный суд Петербурга.

Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга. Там также уточнили, что была изменена и мера пресечения дочери обвиняемого Елене Слабиковой. Запрет определённых действий ей заменили на подписку о невыезде.

Под подпиской о невыезде теперь будут находиться и другие фигуранты уголовного дела – Юлия Каменская и Екатерина Гольцова.

Суд также постановил назначить судебное наказание без предварительного слушания.

Как писала gazeta.spb.ru, бывшего руководителя Ростехнадзора по СЗФО обвиняют в хищении пяти миллиардов рублей. Речь идет о деньгах компенсационных фондов и членских взносах саморегулируемых организаций. Следователи считают, что он действовал вместе с дочерью.

Григорию Слабикову пришлось посидеть и в СИЗО за время расследования уголовного дела.

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