В Петербурге число заболевших COVID-19 перевалило за 59 тысяч

В Петербурге число заболевших COVID-19 перевалило за 59 тысяч
В Петербурге продолжаются исследования на коронавирус. Фото: Gazeta.SPb.ru / Николай Овсянников

В Санкт-Петербурге продолжает расти статистика заболеваемости коронавирусом. С начала пандемии в Северной столице успели зарегистрировать 59721 случаев заболевания.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные оперативным штабом по мониторингу ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции в стране.

Так, утром в четверг, 29 октября, стало известно о том, что число заболевших превысило 59 тысяч человек. При этом за последние сутки статистику пополнили еще 758 пациентов.

В России число заболевших превысило 1,5 млн, более 1,1 млн смогли выздороветь.

Ранее gazeta.spb.ru писала о продуктах для профилактики коронавируса. Специалисты считают, что во время пандемии следует добавить в рацион продукты с высоким содержанием витаминов и минералов. Обратить внимание стоит на печень трески, рыбу, яичной желток и сливочное масло.

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