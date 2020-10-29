В Петербурге число заболевших COVID-19 перевалило за 59 тысяч

В Санкт-Петербурге продолжает расти статистика заболеваемости коронавирусом. С начала пандемии в Северной столице успели зарегистрировать 59721 случаев заболевания.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные оперативным штабом по мониторингу ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции в стране.

Так, утром в четверг, 29 октября, стало известно о том, что число заболевших превысило 59 тысяч человек. При этом за последние сутки статистику пополнили еще 758 пациентов.

В России число заболевших превысило 1,5 млн, более 1,1 млн смогли выздороветь.

Ранее gazeta.spb.ru писала о продуктах для профилактики коронавируса. Специалисты считают, что во время пандемии следует добавить в рацион продукты с высоким содержанием витаминов и минералов. Обратить внимание стоит на печень трески, рыбу, яичной желток и сливочное масло.