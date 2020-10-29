Петербург уступает только Москве по приросту новых случаев COVID-19

Для пациентов с коронавирусом разворачивают койки. Фото: комитет по здравоохранению

Для пациентов с коронавирусом разворачивают койки. Фото: комитет по здравоохранению

Санкт-Петербург продолжает сохранять второе место по приросту новых случаев коронавирусной инфекции среди регионов Россию.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные утром в четверг, 29 октября, оперативным штабом по мониторингу ситуации с распространением коронавируса.

Отметим, что за последние сутки новая коронавирусная инфекция была диагностирована у 758 человек.

При этом общее число заболевших коронавирусом в Петербурге за все время превысило 59 тысяч человек.

В России общее число заболевших перевалило за 1,5 млн.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что российским регионам выделят пять миллиардов рублей для пациентов с коронавирусом, которые проходят лечение амбулаторно. Деньги потратят на то, чтобы обеспечить пациентов бесплатными лекарствами.