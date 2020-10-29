В Петербурге после нападения на водителя трамвая с ножом задержана женщина

Жительница Петербурга с ножом напала на мужчину. Фото: Baltphoto

Жительница Петербурга с ножом напала на мужчину. Фото: Baltphoto

Жительница Петербурга задержана по подозрению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Правоохранители считают, что она порезала водителя трамвая.

Как сообщает ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, мужчина с ножевым ранением был госпитализирован из квартиры на проспекте Космонавтов. Оказалось, что водитель трамвая получил колото-резаную рану груди.

В результате в отдел полиции доставили пьяную женщину, которая находилась в той же квартире. В отношении нее возбудили уголовное дело.

Уточняется, что травму мужчины оценили как тяжелую.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что в Петербурге на улице Декабристов избили мужчину.