Испытания теплосетей полностью завершились в Петербурге

За октябрь специалисты протестировали почти 900 км теплосетей в 12 районах Петербурга. Фото: pixabay.com

За октябрь специалисты протестировали почти 900 км теплосетей в 12 районах Петербурга. Фото: pixabay.com

В Санкт-Петербурге в кратчайшие сроки завершили испытания теплосетей на максимальную температурную нагрузку.

Об этом стало известно в четверг, 29 октября. За октябрь специалисты протестировали почти 900 км теплосетей в 12 районах Петербурга. Специалисты предотвратили 15 технологических нарушений и заменили 40 метров устаревших трубопроводов.

Как сообщили в Смольном, обычно испытания проводятся в конце отопительного сезона, однако в этом году из-за пандемии коронавируса работы решили перенести на осень. Это сделали для того, чтобы петербуржцы не остались без отопления в период самоизоляции.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ТЭК завершило реконструкцию теплосети на улице Руставели. Качественное и надежное теплоснабжение появилось в 31 здании, среди которых два детских сада и 21 многоквартирный дом.